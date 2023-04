LIVE Italia-Repubblica Ceca 8-4 | Mondiali curling 2023 in DIRETTA | vittoria fondamentale degli azzurri | che ora si giocano tutto domani contro il Giappone alle 15 00

(Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DI15.00 22:33 Si chiude qui ladi, grazie mille agli amici di OA Sport per averci seguito! Un saluto e buonanotte a tutti! 22:32 Il quartetto azzurro tornerà sul ghiaccio15.00ne per una partita che vale l’intero torneo. Sarà infatti, che sarà probabilmente un vero e proprio spareggio per l’accesso ai play-off. Retornaz e compagni concluderanno poi il loro gironela Korea nella serata di venerdì. 22:30 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - TheCarrese : RT @raff_lore: NESSUN OBBLIGO INOCULAZIONE AL MOMENTO IN ITALIA, LA CONFERMA DAL MINISTRO SCHILLACI Schillaci risponde a Rizzo e Toscano h… - Dansai75 : Cantando Ballando | Trasmissione del 6 Aprile 2023 - Canale Italia - infoitsport : FIORENTINA-GENOA 3-2 LIVE MATCH COPPA ITALIA PRIMAVERA - infoitsport : LIVE - FIORENTINA-GENOA 3-2, semifinale Coppa Italia Primavera 2022/2023 (DIRETTA) -

Nei tre dietro, Toscano schiera Simone Pieraccini, 18 anni compiuti il 10 marzo al debutto in campionato ma non tra i professionisti, visto che ha già giocato in Coppacontro il Rimini. A ...... la decisione su Vlahovic La Juventus deve lasciarsi alle spalle la turbolenta semifinale d'andata di Coppacontro l'Inter di martedì e focalizzarsi sul big match di campionato.La diretta testualedi- Repubblica Ceca , partita valevole per la sedicesima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: partita da non sbagliare, si gioca alle 20.00 OA Sport

Nelle sale arriverà da maggio la versione live action della Sirenetta ... Oltre a questa, è stata rivista anche la canzone "Poor Unfortunate Souls", nota nella versione italiana come "La canzone di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...