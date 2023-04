LIVE Italia-Repubblica Ceca 7-3 | Mondiali curling 2023 in DIRETTA | mano rubata da Retornaz e compagni che mettono la freccia

(Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 15.00 21:49 Tre stone ceche di guardia, una centrale e due laterali; un punto azzurro in casa e Arman piazza un ulteriore guardia centrale. 21:47 Dopo quattro tiri del settimo end due pietre azzurre in casa e due guardie laterali per la, quartetti che ora hanno un linguaggio del corpo totalmente diverso. SETTIMO END 21:447-3!!DAGLI AZZURRI!!!! Sbaglia tutto Klima, è corto il tentativo di piazzare il punto dello skip ceco e allora il quartetto guidato daruba laper la seconda ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: partita da non sbagliare, si gioca alle 20.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 15.00 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, decimo i ...