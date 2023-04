LIVE Italia-Repubblica Ceca 5-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri allungano a metà partita (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 15.00 21:31 Non perfetto il freeze di Bohac che non riesce ad incollarsi al sasso azzurro. Mancano 10 tiri alla fine del primo end della ripresa. 21:30 Arman piazza la seconda pietra azzurra in casa dietro la guardia centrale senza apparentemente lasciare angoli per la doppia bocciata. 21:29 Guardia a protezione del suo punto per Mattia, con la seconda stone che però entra a sua volta in casa. Doppia bocciata di Jurik con un sasso Italiano che però rolla dietro la guardia laterale Ceca. 21:28 Aggressivo il quartetto azzurro, Giovanella piazza subito la prima stone all’altezza della tee line. Guardia laterale molto alta invece per i nostri avversari. 21:26 ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 15.00 21:31 Non perfetto il freeze di Bohac che non riesce ad incollarsi al sasso azzurro. Mancano 10 tiri alla fine del primo end della ripresa. 21:30 Arman piazza la seconda pietra azzurra in casa dietro la guardia centrale senza apparentemente lasciare angoli per la doppia bocciata. 21:29 Guardia a protezione del suo punto per Mattia, con la seconda stone che però entra a sua volta in casa. Doppia bocciata di Jurik con un sassono che però rolla dietro la guardia laterale. 21:28 Aggressivo il quartetto azzurro, Giovanella piazza subito la prima stone all’altezza della tee line. Guardia laterale molto alta invece per i nostri avversari. 21:26 ...

