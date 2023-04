LIVE Italia-Repubblica Ceca 3-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: pareggio ceco nel quarto end (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 15.00 21:14 Trenino di tre pietre della Repubblica Ceca nella parte bassa della casa, Retornaz studia la situazione per la porzione di sasso da colpire per liberare il più possibile. 21:12 Arman con una bocciata a tutto braccio fa diventare azzurro il punto, rimangono però nella parte bassa della casa due stone avversarie. 21:11 Brucia la seconda stone Giovanella, sbaglia però anche Jurik e dopo i lead ci sono due stone ceche in casa ma solo una che tiene il punto. 21:09 Gli azzurri devono provare a cambiare marcia e accelerare in questo ultimo end della prima ripresa marcando due o più punti. Entra subito in casa Giovanella dietro la guardia centrale ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 15.00 21:14 Trenino di tre pietre dellanella parte bassa della casa, Retornaz studia la situazione per la porzione di sasso da colpire per liberare il più possibile. 21:12 Arman con una bocciata a tutto braccio fa diventare azzurro il punto, rimangono però nella parte bassa della casa due stone avversarie. 21:11 Brucia la seconda stone Giovanella, sbaglia però anche Jurik e dopo i lead ci sono due stone ceche in casa ma solo una che tiene il punto. 21:09 Gli azzurri devono provare a cambiare marcia e accelerare in questo ultimo end della prima ripresa marcando due o più punti. Entra subito in casa Giovanella dietro la guardia centrale ...

