LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard vince ancora rafforzando il suo primato! Bene Matteo Sobrero, quarto nella generale (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! Una tappa che, come sempre in questa edizione 2023 del Giro dei Paesi Baschi, ha regalato scatti, fughe ed emozioni. A fare la differenza, sull’ultima salita in programma, l’Asturiana, sono stati Jonas Vingegaard e Mikel Landa, primo e secondo della classifica generale, che sono arrivati poi al traguardo, con il danese che ha battuto in volata lo spagnolo. In ottica italiana, molto Bene Matteo Sobrero: quarto al traguardo e quarto anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! Unache, come sempre in questa edizionedeldei, ha regalato scatti, fughe ed emozioni. A fare la differenza, sull’ultima salita in programma, l’Asturiana, sono stati Jonase Mikel Landa, primo e secondo della classifica, che sono arrivati poi al traguardo, con il danese che ha battuto in volata lo spagnolo. In ottica italiana, moltoal traguardo eanche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hinayumm : quello farà l’ultima live mentre io sono in giro me lo sento mi deve far lacrimare davanti alla Sagrada Familia - moonatica84 : @Ali1ceCe Così senza pensarci troppo mi vengono in mente le ospitate con intervista ed esibizioni live a Webnotte c… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:53 per vivere in diretta integrale la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi #Itzulia2023 - SorareIP : Ragazzi siamo live per chi vuole farsi un giro ci trovate qui! ???? - uolftreno : Comunque lui che va in giro con i tatuaggi di Manuel ?? ma questo significa che oggi prima della conferenza stava… —… -