LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard e Landa sono a 10 km dall’arrivo, con 30? sugli inseguitori (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 sono 10 i km al traguardo! 17.18 Nel gruppo inseguitore sono rientrati altri corridori fra cui Matteo Sobrero e Simon Yates. Altri due italiani sono Stefano Oldani e Mattia Cattaneo. 17.16 Discesa tipica da Giro dei Paesi Baschi, molto tecnica e con un asfalto non sempre regolare. 17.14 Passano a 30? gli inseguitori: Higuita, Gaudu, Knox, McNulty, Skjelmose, Gall, Izaguirre e Mas. 17.12 Scollinamento per Vingegaard e Landa a meno di 15 km dal traguardo: il danese e lo spagnolo vanno in discesa! 17.10 Nel gruppo dietro ai due leader della tappa e della generale ci sono scatti e controscatti. 17.09 Non c’è accordo fra chi ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.1810 i km al traguardo! 17.18 Nel gruppo inseguitorerientrati altri corridori fra cui Matteo Sobrero e Simon Yates. Altri due italianiStefano Oldani e Mattia Cattaneo. 17.16 Discesa tipica dadei, molto tecnica e con un asfalto non sempre regolare. 17.14 Passano a 30? gli: Higuita, Gaudu, Knox, McNulty, Skjelmose, Gall, Izaguirre e Mas. 17.12 Scollinamento pera meno di 15 km dal traguardo: il danese e lo spagnolo vanno in discesa! 17.10 Nel gruppo dietro ai due leader dellae della generale ciscatti e controscatti. 17.09 Non c’è accordo fra chi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hinayumm : quello farà l’ultima live mentre io sono in giro me lo sento mi deve far lacrimare davanti alla Sagrada Familia - moonatica84 : @Ali1ceCe Così senza pensarci troppo mi vengono in mente le ospitate con intervista ed esibizioni live a Webnotte c… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:53 per vivere in diretta integrale la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi #Itzulia2023 - SorareIP : Ragazzi siamo live per chi vuole farsi un giro ci trovate qui! ???? - uolftreno : Comunque lui che va in giro con i tatuaggi di Manuel ?? ma questo significa che oggi prima della conferenza stava… —… -