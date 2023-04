LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo | i 5 fuggitivi hanno 4 minuti di vantaggio

(Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Il gruppo ora è trainato dalla Ineos e dal Team Jayco-AlUla. 16.15 Mancano 50 km all’arrivo! 16.10 Media di gara ora a 39,7 km/h. 16.05 Il gruppo ci prova in maniera sempre più decisa. 16.00 Ora si procede in corsa verso il primo passaggio a Santurzi, che poi sarà anche sede d’arrivo. 15.55 Trascinato dalla INEOS, il gruppo ha recuperato quasi tre: ora è a 4’25”. 15.50 Barrenetxea passa per primo anche al GPM di Bezi. 15.45 E’ la INEOS Grenadiers che si incarica di tirare il gruppo, con l’obiettivo di far scendere il distacco. 15.40 Iproseguono di comune accordo. 15.35 Prossima salita da affrontare: il Bezi (3,8 km al 6%). 15.30 Mancano 80 km al! 15.25la temperatura in corsa è di 18°C, clima ...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga da lontano. Aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

