LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 110 km al traguardo, in 5 in fuga (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 La media sin qui è di 41,9 km/h. 14.50 Più di un’ora e mezza di gara in archivio. 14.45 I fuggitivi hanno in questo momento quasi 6 minuti di vantaggio. 14.40 Sono in 5 in fuga: Alan Jousseaume (TotalEnergies), Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Harm Vanhoucke (DSM) 14.35 Mancano 110 km al traguardo. 14.30 Eccoci nel LIVE della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023: nuova ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 La media sin qui è di 41,9 km/h. 14.50 Più di un’ora e mezza di gara in archivio. 14.45 I fuggitivi hanno in questo momento quasi 6 minuti di vantaggio. 14.40 Sono in 5 in: Alan Jousseaume (TotalEnergies), Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Harm Vanhoucke (DSM) 14.35 Mancano 110 km al. 14.30 Eccoci neldella quartadeldei. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadeldei: nuova ...

