LIVE – Fiorentina-Genoa, semifinale Coppa Italia Primavera 2022/2023 (DIRETTA) (Di giovedì 6 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Fiorentina-Genoa, match valido per la semifinale di Coppa Italia Primavera 2022/2023. Allo Stadio Comunale Torrini i viola sfidano i pari età U19 dei rossoblù, ed in palio c’è il passaggio in finale della competizione parallela per le formazioni giovanili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì 6 aprile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Fiorentina-Genoa (Ore 17:00) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ladi, match valido per ladi. Allo Stadio Comunale Torrini i viola sfidano i pari età U19 dei rossoblù, ed in palio c’è il passaggio in finale della competizione parallela per le formazioni giovanili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì 6 aprile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(Ore 17:00) SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : ??#CoppaItalia #Primavera, la semifinale #FiorentinaGenoa ?? ???#LIVE dalle 17 su @violanews ?? - TMW_radio : #Maracanà ?? @mario_tenerani: «Juventus e Inter sono squadre forti, la #Fiorentina in finale può pescare entrambe… - grifoncina1977 : RT @buoncalcio: Coppa Italia Primavera, #Fiorentina e #Genoa in campo alle 17 – LIVE - buoncalcio : Coppa Italia Primavera, #Fiorentina e #Genoa in campo alle 17 – LIVE - TMW_radio : ?SONDAGGIO? #CoppaItalia la #Fiorentina vince 2-0 a Cremona ed è a un passo dalla finale: #Italiano può riportare u… -