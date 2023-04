LIVE – Fiorentina-Genoa 2-0 | semifinale Coppa Italia Primavera 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ladi, match valido per ladi. Allo Stadio Comunale Torrini i viola sfidano i pari età U19 dei rossoblù, ed in palio c’è il passaggio in finale della competizione parallela per le formazioni giovanili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì 6 aprile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (47? Amatucci, 49? Kayode) 54? A Sesto Fiorentino ora ilè comprensibilmente in confusione totale. 49? IL GOL! IL GOL! IL GOL! ...