Lite per viabilità scatena la vendetta della vittima, 3 arresti (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Lite per la viabilità scatena la 'vendetta' della vittima. Ne segue una rissa e i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, in provincia di Napoli, arrestano tre persone. Il motivo scatenante, una precedenza non rispettata. L'intervento dei militari parte in via degli Innamorati. Tre persone si affrontano, due contro uno. La rissa è violenta ma i carabinieri riescono ad immobilizzare e arrestare tutti. Si tratta di un 23enne di Giugliano e padre e figlio di Villaricca, di 52 e 18 anni. Tutti incensurati. La discussione nasce in strada. Il 23enne insulta il 18enne e lo aggredisce. Con una mazza gli spacca il parabrezza e lo colpisce anche al braccio. Poi torna a casa. La vittima chiama il ...

