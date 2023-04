L’Italia resta all’8° posto del Ranking FIFA, dopo 6 anni torna in testa l’Argentina (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Italia si conferma all’8° posto del Ranking FIFA, che sei anni dopo l’ultima volta vede il ritorno dell’Argentina al vertice del calcio mondiale. Le recenti vittorie nelle amichevoli contro Panama (2-0) e Curaçao (7-0) hanno aiutato i campioni del mondo a detronizzare il Brasile (3°, -2), che ha pagato a caro prezzo la sconfitta nell’amichevole contro il Marocco (2-1). Guadagnano una posizione anche i vicecampioni del Mondo della Francia, che si portano al 2° posto grazie ai successi contro Paesi Bassi (4-0) e Repubblica d’Irlanda (1-0) nei primi due incontri delle qualificazioni a EURO 2024. L’unica altra novità nella Top 20 è lo scambio di posizioni tra il Senegal (18°, +1) e la Danimarca (19ª, -1). Avanzano in classifica la Serbia (25ª, +4), ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023)si confermadel, che sei annil’ultima volta vede il ritorno delal vertice del calcio mondiale. Le recenti vittorie nelle amichevoli contro Panama (2-0) e Curaçao (7-0) hanno aiutato i campioni del mondo a detronizzare il Brasile (3°, -2), che ha pagato a caro prezzo la sconfitta nell’amichevole contro il Marocco (2-1). Guadagnano una posizione anche i vicecampioni del Mondo della Francia, che si portano al 2°grazie ai successi contro Paesi Bassi (4-0) e Repubblica d’Irlanda (1-0) nei primi due incontri delle qualificazioni a EURO 2024. L’unica altra novità nella Top 20 è lo scambio di posizioni tra il Senegal (18°, +1) e la Danimarca (19ª, -1). Avanzano in classifica la Serbia (25ª, +4), ...

