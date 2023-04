"L'Italia ha bisogno di noi". La telefonata di Berlusconi a Tajani (Di giovedì 6 aprile 2023) Italia col fiato sospeso per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale San Raffaele di MIlano. Le sue condizioni sarebbero stabili. Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per informarlo del decorso clinico e per dare indicazioni sulla linea politica e sugli obiettivi del partito. «Il presidente Silvio Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito». Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa di Forza Italia. «Ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023)col fiato sospeso per le condizioni di salute di Silvio. Il Cavaliere è ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale San Raffaele di MIlano. Le sue condizioni sarebbero stabili.ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza, Antonio, per informarlo del decorso clinico e per dare indicazioni sulla linea politica e sugli obiettivi del partito. «Il presidente Silvioha telefonato al coordinatore nazionale di Forza, Antonio, ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito». Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa di Forza. «Ha ...

