L’Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi cambia il cast: i naufraghi che sono saltati all’ultimo (Di giovedì 6 aprile 2023) Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe stato cambiato all’ultimo su richiesta esplicita di Pier Silvio Berlusconi che avrebbe imposto la nuova linea editoriale vista al Grande Fratello Vip anche per il reality di Ilary Blasi. “Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash a L’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il caso GFVip” – ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia, aggiungendo – “Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 aprile 2023) Ildella nuova edizione dedeisarebbe statotosu richiesta esplicita diche avrebbe imposto la nuova linea editoriale vista al Grande Fratello Vip anche per il reality di Ilary Blasi. “Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash adei, con una maggiore attenzione aldopo il caso GFVip” – ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia, aggiungendo – “Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è peròto il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - rikymira11 : #OggiEUnAltroGiorno quant'è dolce Cristina.... vincerà sicuramente l'isola dei famosi! - IMnomedelpiatto : @nullanullino L'isola dei tumori - Bolle333 : Non vedo l'ora inizi l'isola dei famosi ma ogni anno mi ricorda che la sessione si sta avvicinando e devo iniziare a studiare seriamente - SilviaMe__ : RT @DomaniGiornale: ?? Dalla condanna di oggi per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie gay a Pnrr, migranti, dossier auto e libert… -