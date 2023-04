L’Isola dei Famosi, Mediaset dice no a due concorrenti? Il motivo emerso dall’indiscrezione (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Isola dei Famosi, Mediaset dice no a due concorrenti? Ecco il motivo emerso dall’indiscrezione Dal Grande Fratello Vip a L’Isola dei Famosi, Mediaset è pronta ad intrattenere i telespettatori ogni lunedì con una nuova edizione del reality show. Lunedì 3 aprile, dunque solo pochi giorni fa c’è stata la finale del Grande Fratello Vip con la vittoria di Nikita Pelizon dopo sei lunghi mesi. Ilary Blasi intanto è pronta ad essere al timone della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli commenta la vittoria di Nikita Pelizon al GFVip L’indiscrezione L’indiscrezione: ecco cosa è emerso Come riporta Today.it, secondo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023)deino a due? Ecco ilDal Grande Fratello Vip adeiè pronta ad intrattenere i telespettatori ogni lunedì con una nuova edizione del reality show. Lunedì 3 aprile, dunque solo pochi giorni fa c’è stata la finale del Grande Fratello Vip con la vittoria di Nikita Pelizon dopo sei lunghi mesi. Ilary Blasi intanto è pronta ad essere al timone della prossima edizione dedei. Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli commenta la vittoria di Nikita Pelizon al GFVip L’indiscrezione L’indiscrezione: ecco cosa èCome riporta Today.it, secondo ...

