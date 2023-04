L’irrilevanza della Cgil in un’Italia ferma su Pnrr, sanità, scuola, fisco e molto altro (Di giovedì 6 aprile 2023) «Non escludiamo nulla, neppure lo ssiopero!». Era la notizia contenuta nel discorso conclusivo di Maurizio Landini al Congresso della Cgil, il 18 marzo, il congresso che si ricorderà più per l’intervento di Giorgia Meloni che per altro, ma alla fine agli atti c’era almeno questo impegno, lo sciopero contro il primo governo di destra. Invece niente. La spiegazione di Corso d’Italia è semplice e anche vera: la Cisl di Luigi Sbarra ha detto di no perché ritiene più utile non rompere con un governo che perlomeno li ha ricevuti tante volte nella sala Verde di Palazzo Chigi pur non concedendo mai neppure una briciola. Ma il problema non è solo quella di una differenza – peraltro tradizionale – tra Cgil e Cisl sulle mobilitazioni ma piuttosto lo scarto che c’è tra gli annunci roboanti del segretario ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 aprile 2023) «Non escludiamo nulla, neppure lo ssiopero!». Era la notizia contenuta nel discorso conclusivo di Maurizio Landini al Congresso, il 18 marzo, il congresso che si ricorderà più per l’intervento di Giorgia Meloni che per, ma alla fine agli atti c’era almeno questo impegno, lo sciopero contro il primo governo di destra. Invece niente. La spiegazione di Corso d’Italia è semplice e anche vera: la Cisl di Luigi Sbarra ha detto di no perché ritiene più utile non rompere con un governo che perlomeno li ha ricevuti tante volte nella sala Verde di Palazzo Chigi pur non concedendo mai neppure una briciola. Ma il problema non è solo quella di una differenza – pertradizionale – trae Cisl sulle mobilitazioni ma piuttosto lo scarto che c’è tra gli annunci roboanti del segretario ...

