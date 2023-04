Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lipsia, il ds Eberl: «Vogliamo proseguire con Rose in panchina» - LeBombeDiVlad : ???? #Lipsia, #Eberl soddisfatto del lavoro svolto da #Rose in questa stagione ??? Le dichiarazioni del direttore spo… -

La trattativa con il Gladbach era chiusa, come ammesso da Max, che all'epoca era il ds del Borussia (ora è al): "Con l'Inter era tutto fatto, sarebbe dovuto andare a Milano a firmare, ...A confermarlo ai microfoni della Bild in Germania è stato il direttore sportivo del, Maxche senza mezzi termini ha ribadito che: 'I segnali sono molto, molto chiari, Nkunku si sta ...Dani Olmo, attaccante del, ha rilasciato un'intervista alla Bild dove ha parlato del suo futuro: "Ho un contratto fino ... Ho parlato con Maxparecchie volte, ma finora non sull'argomento. ...

Marco Rose ha conquistato il Lipsia, il ds Eberl: "Vogliamo prolungare il contratto" TUTTO mercato WEB

Dani Olmo rinnoverà il contratto con il Lipsia Con il Barcellona pronto a inserirsi e ad ingaggiarlo nel 2024 (quando scadrà il contratto), il club tedesco ha fretta di capire quali sono i piani dell ...