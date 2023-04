L’invasione russa e le armi nucleari a Kiev: ecco cosa rivela il pentimento di Clinton (Di giovedì 6 aprile 2023) Torna a parlare una vecchia conoscenza della politica internazionale: l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. E lo fa andando ad accendere i riflettori sul tema più complesso e delicato del dibattito politico occidentale: la guerra in Ucraina e il comportamento del blocco euro-atlantico. In un’intervista all’emittente irlandese Rte, Clinton ha detto di essere rammaricato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 6 aprile 2023) Torna a parlare una vecchia conoscenza della politica internazionale: l’ex presidente degli Stati Uniti Bill. E lo fa andando ad accendere i riflettori sul tema più complesso e delicato del dibattito politico occidentale: la guerra in Ucraina e il comportamento del blocco euro-atlantico. In un’intervista all’emittente irlandese Rte,ha detto di essere rammaricato InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Nel pezzo Orsini accusava fantomatici 'giornalisti al servizio della Casa Bianca' di aver spacciato per bluff l'ipo… - daniele77250845 : @BrunoDellaBona1 @putino ah giusto... colpa di obama. poco importa se l'invasione dell'ucraina da parte russa è ini… - Geopoliticainfo : ????Ministro degli esteri #Tajani: 'C'è molta propaganda da parte russa perchè #Putin ha bisogno di tenere l'opinione… - BertaIsla : RT @francofontana43: Ricucire pace in tre punti A 13 mesi dall'invasione russa la guerra in Ucraina è militarmente e politicamente in una f… - Giovann00341278 : RT @Marco_Farista: Lo starnazzante travagliato fa lo gnorri. Furio Colombo nel 2009 è tra i cofondatori de il Fatto Quotidiano, insieme a T… -