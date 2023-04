L’intelligenza artificiale generativa segna l’inizio di una nuova era per la disinformazione (Di giovedì 6 aprile 2023) di Giovanni Zagni e Tommaso Canetta Durante il fine settimana del 24-25 marzo 2023, un’immagine di Papa Francesco vestito con un vistoso piumino bianco è diventata virale in tutto il mondo. Pochi giorni prima, milioni di persone hanno potuto vedere una serie di immagini di Donald Trump arrestato e gettato in prigione. Quelle immagini non erano reali: Trump non era all’epoca in custodia della polizia e il Papa non ha mai indossato quel piumino. Le immagini sono state prodotte utilizzando L’intelligenza artificiale generativa (Generative AI), una tecnologia in grado di produrre contenuti di diversi formati – testuali, audio o visivi – a partire dalle istruzioni fornite dagli utenti, i cosiddetti “prompt“. È possibile che, in entrambi i casi sopra menzionati, molti utenti abbiano subito capito che il contenuto (che è stato ... Leggi su facta.news (Di giovedì 6 aprile 2023) di Giovanni Zagni e Tommaso Canetta Durante il fine settimana del 24-25 marzo 2023, un’immagine di Papa Francesco vestito con un vistoso piumino bianco è diventata virale in tutto il mondo. Pochi giorni prima, milioni di persone hanno potuto vedere una serie di immagini di Donald Trump arrestato e gettato in prigione. Quelle immagini non erano reali: Trump non era all’epoca in custodia della polizia e il Papa non ha mai indossato quel piumino. Le immagini sono state prodotte utilizzando(Generative AI), una tecnologia in grado di produrre contenuti di diversi formati – testuali, audio o visivi – a partire dalle istruzioni fornite dagli utenti, i cosiddetti “prompt“. È possibile che, in entrambi i casi sopra menzionati, molti utenti abbiano subito capito che il contenuto (che è stato ...

