L’inquinamento atmosferico può causare la demenza

Secondo uno studio della Harvard TH Chan School of Public Health l'esposizione all'inquinamento atmosferico è legata a un aumento del rischio di demenza, anche a livelli inferiori agli standard di qualità dell'aria del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'UE. Più di 57 milioni di persone nel mondo sono affette da demenza. Gli esperti hanno esaminato 14 studi sul legame tra demenza ed esposizione al particolato fine (noto come PM2,5). Il particolato fine è un inquinante atmosferico costituito da minuscoli pezzi di sostanze solide o liquide, che vengono inalate dalle persone durante la respirazione.

