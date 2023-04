L’incontro di Xi Jinping con Macron e von der Leyen: «Il leader cinese pronto a chiamare Zelensky». Ma Mosca frena: «Nessuna prospettiva di soluzione pacifica» (Di giovedì 6 aprile 2023) «Ho incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky», così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parla in conferenza stampa delL’incontro avvenuto poche ore fa con il leader cinese insieme al presidente francese Emmanuel Macron. «Mi ha detto che è disponibile a parlare con lui», continua, «è stato interessante sentire che il presidente Xi ha ribadito la sua disponibilità a parlare quando i tempi e le condizioni saranno le più opportune». La crisi ucraina è stata uno dei temi centrali delL’incontro tra i tre leader, avvenuto nella Grande sala del popolo a Pechino dove Xi ha accolto le controparti europee. Sul conflitto il presidente cinese ha avuto modo di ribadire la sua ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «Ho incoraggiato il presidente Xia contattare il presidente», così la presidente della Commissione Ue Ursula von derparla in conferenza stampa delavvenuto poche ore fa con ilinsieme al presidente francese Emmanuel. «Mi ha detto che è disponibile a parlare con lui», continua, «è stato interessante sentire che il presidente Xi ha ribadito la sua disponibilità a parlare quando i tempi e le condizioni saranno le più opportune». La crisi ucraina è stata uno dei temi centrali deltra i tre, avvenuto nella Grande sala del popolo a Pechino dove Xi ha accolto le controparti europee. Sul conflitto il presidenteha avuto modo di ribadire la sua ...

