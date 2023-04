L’importanza dell’Lgbt+ History Month nell’Italia governata dalla destra meloniana

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 aprile 2023) Giunto alla seconda edizione e inaugurato dal convegno tenutosi il 30 marzo a Milano alla Casa dei Diritti, l’Lgbt+Italia è iniziato, come lo scorso anno, l’1 aprile e si protrarrà fino al 30 con oltre ottanta iniziative culturali: da un capo all’altro dello Stivale ripercorreranno la storia di quanto era inizialmente chiamato “movimento di liberazione omosessuale” e lumeggeranno il contributo di attiviste e attivisti, intellettuali, artisti, personaggi del mondo della politica alle ultracinquantenarie battaglie per i diritti civili. Un’edizione, questa del 2023, che, come spiega a Linkiesta Alessio Ponzio, componente del team organizzatore e ricercatore di Storia europea e Storia del genere e della sessualità presso l’Università canadese di Saskatchewan, «avviene in un momento molto particolare per l’Italia. Le scelte della classe ...