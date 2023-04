Liguria | donna muore sbranata dal rottweiler del fratello

(Di giovedì 6 aprile 2023) Uccisa daldel. È successo a Soldano, in provincia di Imperia, dove Patrizia La Marca, 53 anni, è stata aggredita dal cane che stava accudendo per conto del, in vacanza da qualche giorno. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che avevano sentito le urla della. Per consentire i soccorsi, i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane, ferendolo, perché non permetteva di avvicinarsi alla 53enne. La, cugina della consigliera regionale Veronica Russo (FdI), è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, non è sopravvissuta alle numerose ferite alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : Stava dando da mangiare al cane del fratello, partito per qualche giorno di ferie, poi l'aggressione LEGGI QUI ?… - TgrRai : Sbranata dal rottweiler del fratello nell'Imperiese. La donna, 53anni, stava dando da mangiare al cane legato ad un… - andreastoolbox : Soldano (Imperia), 53enne muore sbranata dal cane del fratello - TGCOM #(Imperia), #Soldano #53enne #sbranata… - Piergiulio58 : Soldano (Imperia), 53enne muore sbranata dal cane del fratello. Per consentire i soccorsi, i carabinieri sono stati… - bizcommunityit : Soldano (Imperia), 53enne muore sbranata dal cane del fratello -

Genova - Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite, ieri notte, per la giovaneche si è ribaltata con l'auto in corso Europa, intorno alla mezzanotte. Lastava guidando l'auto per tornare a casa quando, forse per un guasto o un momento di disattenzione ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Fortunatamente alcuni passanti hanno ...Ferite terribili che non le hanno dato scampo e laè morta in ospedale nella giornata di ieri. I carabinieri, intervenuti per soccorrerla, erano stati costretti a sparare all'animale per ...Così il presidente della RegioneGiovani Toti a margine dell'inaugurazione della ... Delle risorse complessive, 1,2 milioni di […] Navigazione articoli Soldano (IM): morta la...

Liguria, donna muore aggredita dal rottweiler del fratello La Repubblica

La donna, cugina della consigliera regionale Veronica Russo (FdI), è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Nonostante ...La vittima si chiamava Patrizia La Marca e da giorni stava accudendo l'animale: per soccorrerla, i carabinieri hanno dovuto sparare al cane ...