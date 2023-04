(Di giovedì 6 aprile 2023) Se per una volta, soltanto una volta, invece di chiedersi dove vogliono andare, e fare di tutto per impedirglielo, i sovranisti di governo, e la stampa che amplifica le loro gesta (sic), si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabarro63 : RT @globalistIT: - atlantidelibri : RT @globalistIT: - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - SergioAntonioli : @MarcoFattorini Ecco quello che lascia la Nato se non sei della Nato. Sarajevo, Bagdad, Libia. Sei un falsario -

da cosa fuggono, ministro Piantedosi. Uno Stato fallito, un territorio conteso Di grande ... "Il capo del governo designato dalla Camera dei rappresentanti della, Fathi Bashagha, accetterà ...... non riesce a spiegare i mancati soccorsi Meloni si difende: "Su Cutro da mamma ho la coscienza a posto,perché non posso tagliare le tasse" L'Italia è complice della, il rapporto Onu che ...E cosa dovremmo dire delladunque, dove il parlamento eletto dal popolo ha dato la fiducia ad ...che siede a Tripoli non ha mai ricevuto il voto di fiducia del parlamento eletto dal popolo...

Libia: ecco da cosa fuggono, ministro Piantedosi Globalist.it

Ecco da cosa fuggono, ministro Piantedosi. Uno Stato fallito, un territorio conteso Di grande interesse è il report di Agenzia Nova: “Il capo del governo designato dalla Camera dei rappresentanti ...Su 16 impianti monitorati nel 2022 e nel 2023 tra Sicilia, Campania e Basilicata e legati prevalentemente al trasporto di gas come gasdotti, centrali di compressione, impianti di regolazione e misura ...