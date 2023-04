"L'hai sentita?". Scontro in studio. E Maria De Filippi... la zampata della conduttrice (Di giovedì 6 aprile 2023) Scoppia lo Scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli a Uomini e donne. La prima sembra essere la vera protagonista del dating show. E alla padrona di casa, Maria De Filippi, sembra non dispiacere. È stata lei, infatti, a chiedere a Roberta di dire la sua quando Nicole si è ritrovata al centro dello studio con Cristian. L'astio tra le due è nato fin dall'inizio di questo trono, dal momento in cui Roberta ha espresso il suo interesse per il corteggiatore Andrea. Quest'ultimo, però, si è sempre rifiutato di concederle anche solo un ballo. Nicole non ha mai visto di buon occhio l'intromissione di Roberta e in esterna lo ha fatto notare più volte, tanto che in studio ci sono state varie liti tra loro. Fino allo Scontro di oggi, durante il quale la Di Padua non è riuscita ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Scoppia lotra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli a Uomini e donne. La prima sembra essere la vera protagonista del dating show. E alla padrona di casa,De, sembra non dispiacere. È stata lei, infatti, a chiedere a Roberta di dire la sua quando Nicole si è ritrovata al centro dellocon Cristian. L'astio tra le due è nato fin dall'inizio di questo trono, dal momento in cui Roberta ha espresso il suo interesse per il corteggiatore Andrea. Quest'ultimo, però, si è sempre rifiutato di concederle anche solo un ballo. Nicole non ha mai visto di buon occhio l'intromissione di Roberta e in esterna lo ha fatto notare più volte, tanto che inci sono state varie liti tra loro. Fino allodi oggi, durante il quale la Di Padua non è riuscita ...

