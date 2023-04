Levia Gravia: Valerio Anceschi e Luca Scarabelli in mostra a Ravenna (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 alle ore 11, la Fondazione Sabe per l’arte presenta Levia Gravia, doppia mostra personale di Valerio Anceschi e Luca Scarabelli, a cura di Francesco Tedeschi. Lo spazio espositivo, inaugurato nel novembre 2021 a pochi passi dal MAR – Museo d’Arte di Ravenna, intende porsi quale punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione alla Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 alle ore 11, la Fondazione Sabe per l’arte presenta, doppiapersonale di, a cura di Francesco Tedeschi. Lo spazio espositivo, inaugurato nel novembre 2021 a pochi passi dal MAR – Museo d’Arte di, intende porsi quale punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione alla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcogiovenale : “levia gravia”: opere di valerio anceschi e luca scarabelli @ fondazione sabe per l’arte, ravenna - leonardobasile : ARTE IN MOSTRA 2: Valerio Anceschi – Luca Scarabelli. Levia Gravia - OltreleColonne : Levia Gravia, la doppia mostra personale di Valerio Anceschi e Luca Scarabelli - Different__Mag : “Levia Gravia”, doppia mostra personale di Valerio Anceschi e Luca Scarabelli alla Fondazione Sabe per l’arte di Ra… -

Levia Gravia - Valerio Anceschi " Luca Scarabelli dal 15 aprile al 24 giugno 2023 a Ravenna RAVENNA - Sabato 15 aprile 2023 alle ore 11 , la Fondazione Sabe per l'arte presenta Levia Gravia , doppia mostra personale di Valerio Anceschi e Luca Scarabelli , a cura di Francesco Tedeschi . Lo spazio espositivo, inaugurato nel novembre 2021 a pochi passi dal MAR " Museo d'Arte ...