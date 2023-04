Levante annuncia le date del tour estivo, i biglietti in vendita da ora (Di giovedì 6 aprile 2023) Prima del concerto evento all’Arena di Verona previsto per fine settembre, Levante sarà protagonista di un tour estivo di otto date, biglietti in vendita In attesa dello speciale evento live all’Arena di Verona, in programma per il prossimo 27 settembre, Levante presenterà dal vivo il nuovo album Opera futura e i suoi successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera in alcuni Festival e particolari location del nostro paese nell’estate 2023. Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. I biglietti saranno in vendita online da giovedì 6 aprile dalle 15.00 e nei punti vendita da martedì 11 aprile alle 11.00. Per info www.vivoconcerti.com. Levante – date ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Prima del concerto evento all’Arena di Verona previsto per fine settembre,sarà protagonista di undi ottoinIn attesa dello speciale evento live all’Arena di Verona, in programma per il prossimo 27 settembre,presenterà dal vivo il nuovo album Opera futura e i suoi successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera in alcuni Festival e particolari location del nostro paese nell’estate 2023. Ilè prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Isaranno inonline da giovedì 6 aprile dalle 15.00 e nei puntida martedì 11 aprile alle 11.00. Per info www.vivoconcerti.com....

