L' euro è in calo a 1 | 0893 dollari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francescabacci4 : @DenisNesci @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Io non ho avuto nessun calo di bollette né aumento di pensione! Oltretu… - Pravda63408081 : @TommasoFoti Falso, il governo non c'entra niente - MonicaBergamas9 : RT @ErmannoKilgore: I prezzi sono fuori controllo perché con questo governo i commercianti hanno sciolto le briglie cornetto vicino ai 2 eu… - OmbraDuca : RT @ErmannoKilgore: I prezzi sono fuori controllo perché con questo governo i commercianti hanno sciolto le briglie cornetto vicino ai 2 eu… - sarasarli : RT @ErmannoKilgore: I prezzi sono fuori controllo perché con questo governo i commercianti hanno sciolto le briglie cornetto vicino ai 2 eu… -

... che mostra undello 0,46%; sulla stessa tendenza, in ribasso Seul ( - 1,45%). Guadagni frazionali per Mumbai (+0,35%); leggermente negativo Sydney ( - 0,47%). Sostanziale invarianza per l'...L'è insui mercati valutari. La moneta unica viene scambiata a 1,0893 dollari con una contrazione dello 0,1%. L'passa inoltre di mano a 143,05 contro lo yen ( - 0,1%). . 6 aprile 2023Ilè pesantissimo, perché si è arrivati appena a 269 miliardi di, rispetto ai 279 miliardi di un anno prima. In termini reali, il Potere di acquisto delle Famiglie italiane è tornato ...