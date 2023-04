Leucemia mielomonocitica cronica | cos’è la forma rara che ha colpito Silvio Berlusconi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia,, ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano, ha iniziato un ciclo di terapie per curare la, una delle varie forme di. Per spiegare questo tipo di patologie, dobbiamo partire dalle cellule cheno i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, si tratta delle cellule staminali prodotte dal midollo osseo. Quando una persona è colpita dasi verifica una proliferazione incontrollata di queste cellule staminali, chiamate cellule leucemiche o blasti, che interferisce con la crescita e lo sviluppo delle cellule del sangue normali. Le due tipologie diLe leucemie sono quindi tumori del sangue (come anche i mielomi e i ...