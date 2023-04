Leucemia mieloide cronica, la malattia che ha colpito Silvio Berlusconi: ecco quali sono le aspettative di vita (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi Leucemia. sono ore di apprensione per Silvio Berlusconi. L’ex premier è ricoverato in terapia intensiva. Nelle ultime ore è stato rivelato che il famoso politico è stato colpito da una grave malattia: la Leucemia mieloide cronica. La notizia ovviamente ha mandato tutti nello sconforto. Gli italiani pregano affinché le sue condizioni possano migliorare nel giro di poco tempo. (Continua…) Leggi anche: Silvio Berlusconi, poco fa l’esito degli esami: cos’hanno scoperto Leggi anche: Silvio Berlusconi rompe il silenzio dall’ospedale: le sue parole Silvio Berlusconi ha la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 6 aprile 2023)ore di apprensione per. L’ex premier è ricoverato in terapia intensiva. Nelle ultime ore è stato rivelato che il famoso politico è statoda una grave: la. La notizia ovviamente ha mandato tutti nello sconforto. Gli italiani pregano affinché le sue condizioni possano migliorare nel giro di poco tempo. (Continua…) Leggi anche:, poco fa l’esito degli esami: cos’hanno scoperto Leggi anche:rompe il silenzio dall’ospedale: le sue paroleha la ...

