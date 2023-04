Lettere d’amore di una madre al figlio autistico (Di giovedì 6 aprile 2023) «Ha compiuto 2 anni a marzo, ancora non parla. Ci dobbiamo preoccupare?». La diagnosi di autismo si insinua nella vita di una famiglia come un’ombra che si allarga man mano che si manifestano alcuni segni premonitori, all’inizio quasi trascurabili. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 aprile 2023) «Ha compiuto 2 anni a marzo, ancora non parla. Ci dobbiamo preoccupare?». La diagnosi di autismo si insinua nella vita di una famiglia come un’ombra che si allarga man mano che si manifestano alcuni segni premonitori, all’inizio quasi trascurabili.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonzelliEditore : Oggi la delicata fiaba de #Ilpiccoloprincipe compie 80 anni. Per rivivere la sorpresa dell’aviatore in avaria, quel… - brulmofit : Dispiaceri buone notizie propizie buoni affari con esito doloroso che porterà grande amicizia e armonia soddisfacen… - s_nicola69 : @a_r_t_66 È un cretino conclamato! Uno sfigato colossale, stupido come pochi che scrive lettere d'amore a Putin. Sp… - VincEnza1986 : @cuci_la Parlate delle lettere d’amore? @cuci_la ? - Antodownunder : RT @GiuliaCarla: Solo lettere d’amore #amore #lettere -