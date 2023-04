L’esonero di Potter ci fa vedere le storture del calcio contemporaneo (Di giovedì 6 aprile 2023) Una lunghissima fila di uomini e donne decrepiti pigiano ossessivamente sull’unico tasto della luminosa slot machine che si trovano davanti: sono un’orda di zombie seduti. È un video che molto probabilmente avete visto nelle scorse settimane ma anche una rappresentazione abbastanza esatta dello stato del calcio europeo d’élite al momento. Dirigenze di uomini bianchi pieni di soldi, che continuano a pigiare il tasto in attesa che esca la combinazione giusta. Cliccano per esonerare l’allenatore che non ha fatto abbastanza punti nelle ultime quattordici partite, per mandare in prestito il numero nove per cui avevano speso più di 100 milioni di euro nemmeno sei mesi fa, per spenderne altri 100 per la new sensation del calcio portoghese, questo ventenne argentino che proprio non possono farsi scappare, sembra accarezzare un gatto quando passa la suola sulla ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 6 aprile 2023) Una lunghissima fila di uomini e donne decrepiti pigiano ossessivamente sull’unico tasto della luminosa slot machine che si trovano davanti: sono un’orda di zombie seduti. È un video che molto probabilmente avete visto nelle scorse settimane ma anche una rappresentazione abbastanza esatta dello stato deleuropeo d’élite al momento. Dirigenze di uomini bianchi pieni di soldi, che continuano a pigiare il tasto in attesa che esca la combinazione giusta. Cliccano per esonerare l’allenatore che non ha fatto abbastanza punti nelle ultime quattordici partite, per mandare in prestito il numero nove per cui avevano speso più di 100 milioni di euro nemmeno sei mesi fa, per spenderne altri 100 per la new sensation delportoghese, questo ventenne argentino che proprio non possono farsi scappare, sembra accarezzare un gatto quando passa la suola sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asromaliveit1 : Poco dopo l'esonero di #Potter, il #Chelsea avrebbe individuato nel grande ex, Frank #Lampard, il nome giusto cui a… - Lautaro79772178 : RT @saltandpepper90: CLAMOROSO ?? Mi dicono ambiente Milan molto risentito verso #LuisEnrique ?? Il Milan aveva chiesto di poter aspettare… - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? Mi dicono ambiente Milan molto risentito verso #LuisEnrique ?? Il Milan aveva chiesto di poter aspett… - saltandpepper90 : @JackFCIM1908 L'esonero di Potter ha favorito il sorpasso. Il Milan voleva aspettare fine stagione - PAZZIdelCALCIO : 80 milioni di euro per un allenatore durato 7 mesi, che come maggior risultato in carriera aveva un nono posto in P… -

Chelsea: ritorna Lampard, ma solo fino a giugno. Poi Luis Enrique o Nagelsmann ... che cerca il suo allenatore del futuro, dopo Tuchel e Potter. ... Urgenza Blues Vista l'urgenza, sabato i Blues affrontano i Wolves e ... è reduce dall'esperienza all'Everton, conclusa con l'esonero lo ... Potter, dopo l'esonero del Chelsea già voci su un'altra panchina Commenta per primo Dopo l'esonero da parte del Chelsea, Graham Potter si guarda intorno in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph , l'ex manager dei Blues potrebbe prendere il posto di David ... Chelsea, incontro a Londra con Luis Enrique: i dettagli ... in queste ore Luis Enrique è volato a Londra per incontrare la dirigenza del Chelsea, in cerca di un allenatore dopo l'esonero di Potter. Lo spagnolo, libero dopo la ... ... che cerca il suo allenatore del futuro, dopo Tuchel e. ... Urgenza Blues Vista'urgenza, sabato i Blues affrontano i Wolves e ... è reduce dall'esperienza all'Everton, conclusa conlo ...Commenta per primo Dopoda parte del Chelsea, Grahamsi guarda intorno in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph ,'ex manager dei Blues potrebbe prendere il posto di David ...... in queste ore Luis Enrique è volato a Londra per incontrare la dirigenza del Chelsea, in cerca di un allenatore dopodi. Lo spagnolo, libero dopo la ... De Zerbi, l'esonero di Potter e il paragone con l'Italia: "Succede sempre" Tuttosport