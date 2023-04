Lecce-Napoli, Spalletti: “Osimhen non c’è, servono 15 punti per scudetto” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “servono 15 punti per lo scudetto”. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, avvia il conto alla rovescia verso il tricolore. Gli azzurri, dopo il pesante k.o. casalingo contro il Milan, affrontano il Lecce e devono ancora rinunciare a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è out per un problema muscolare. “Sono rimasto l’ultimo samurai, si è scritto, quindi sono l’ultimo a pensare che non si è vinto ancora. servono ancora 5 vittorie, 15 punti, ma si fanno…io sono da anni dietro il pallone che ruzzola, ma so bene che spesso lo fa bene, ma talvolta prende la buchettina e ruzzola male fino a quando non la colpisci e la rimetti in linea. Alla squadra gli parlo in questa direzione e la squadra lo sa bene”, dice ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “15per lo”. Luciano, allenatore del, avvia il conto alla rovescia verso il tricolore. Gli azzurri, dopo il pesante k.o. casalingo contro il Milan, affrontano ile devono ancora rinunciare a Victor. L’attaccante nigeriano è out per un problema muscolare. “Sono rimasto l’ultimo samurai, si è scritto, quindi sono l’ultimo a pensare che non si è vinto ancora.ancora 5 vittorie, 15, ma si fanno…io sono da anni dietro il pallone che ruzzola, ma so bene che spesso lo fa bene, ma talvolta prende la buchettina e ruzzola male fino a quando non la colpisci e la rimetti in linea. Alla squadra gli parlo in questa direzione e la squadra lo sa bene”, dice ...

