Lecce-Napoli quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni

La Serie A è pronta a tornare in campo prima della domenica di Pasqua. Tra domani e sabato, si giocheranno tutte e 10 le partite, con tutti e 20 i club impegnati. Proprio venerdì 7 aprile spicca una gara in particolare. Il Lecce, infatti, a partire dalle ore 19.00 e al Via Del Mare, ospiterà la capolista Napoli nel match valido per la 29ma giornata di massima serie. Uno scontro interessante quello tra i giallorossi di Puglia e gli azzurri campani. Gli uomini di Baroni daranno certamente filo da torcere ai partenopei. Il Lecce quest'anno sta facendo un ottimo campionato e specialmente in casa è riuscito a far fuori diverse big. Ci proverà anche con il Napoli. Ma giocare contro gli uomini di Spalletti, specialmente quest'anno e specialmente dopo l'ultima sfida di campionato persa con il Milan al Maradona ...

