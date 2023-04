Lecce-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) Lecce-Napoli è il secondo anticipo della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 19 di venerdì 7 aprile.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023)è il secondo anticipo della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 19 di venerdì 7 aprile....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - fanpage : Il capitano del Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan e prima del match con il Lecce, si è sentito in dovere di… - Ris__20 : RT @Rnaples7: Domani c’è Lecce Napoli e voi continuate a parlare di champions. Siamo ad aprile e non avete ancora capito cosa cazzo ha reso… - 1926pe : RT @cn1926it: #Pazienza: 'Al #Napoli ho vissuto il periodo più bello. #Lecce per ripartire' -