Lecce-Napoli: Le probabili formazioni

Venerdi 7 aprile ore 19: Lecce Napoli. Il Lecce in lotta per non retrocedere e il Napoli in cerca di riscatto dopo lo 0-4 subito al Maradona contro il Milan

Lecce (4-3-3): Falcone - Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo - Gonzalez, Hjulmand, Maleh - Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui - Ndombele, Lobotka, Elmas - Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro; Manganello di Pinerolo

