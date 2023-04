Lecce-Napoli | Juan Jesus al posto di Kim o Rrahmani Spazio a Elmas e Lozano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Contro il, domani allo Stadio del Mare, ildi Luciano Spalletti dovrebbe subire qualche modifica. L’allenatore ricorrerà ad un moderato turnover. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Spalletti è intenzionato a sostituire uno tra Kim econ. Per il resto, in campo dovrebbero scendere da titolari, alrispettivamente di Zielinski e Politano. Il quotidiano scrive: “Sul fronte squadra, Spalletti medita dei cambi in vista della sfida diin programma domani alle 19 allo Stadio di via del Mare.potrebbe giocare dal primo minuto sostituendo uno tra Kim einvece ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - napolista : #LecceNapoli, Juan Jesus al posto di Kim o Rrahmani. Spazio a Elmas e Lozano Turnover moderato per la squadra di Sp… - ilmionapoli : Lecce-Napoli: Spalletti pensa a quattro possibili cambi per la gara di domani - napolimagazine : CDM - Lecce-Napoli, non solo Elmas e Lozano, Luciano Spalletti pensa anche a Juan Jesus -

Osimhen è recuperato e sperava in una convocazione per, ma non si vogliono correre rischi inutili: sarà pronto per la Champions League!Domani è già tempo di campionato in Serie A con gli anticipi delle tre squadre impegnate in Champions League : Salernitana - Inter (ore 17),(ore 19) e Milan - Empoli (ore 21). Nella ...Spalletti sta pensando al turnover in vista della trasferta adi domani: si guarda alla Champions di mercoledì.

Pres. Lecce: "Napoli corazzata stratosferica, sarà durissima. Dopo l’1-1 dell’andata fui buon... Tutto Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, starebbe pensando a qualche cambio di formazione in vista del match contro il Lecce: "L'allenatore Luci ...Un Napoli senza troppi cambi in campo contro il Lecce venerdì in tardo pomeriggio. Questa la previsione del Corriere dello Sport in vista del match contro la squadra di Baroni. "È realistico anche ...