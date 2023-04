Lecce-Napoli, i convocati di Spalletti: Torna Olivera, Osimhen ancora fuori (Di giovedì 6 aprile 2023) Napoli: I convocati di Spalletti e le ultime notizie su Victor Osimhen in vista del match contro il Lecce. Il Napoli scenderà in campo domani per la partita contro il Lecce, in trasferta. Dopo la sconfitta subita contro il Milan, in una partita che ha deluso i tifosi, i partenopei cercano di reagire. Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati per la partita e una buona notizia arriva dall’infermeria: Mathias Olivera, terzino sinistro, è stato convocato per la trasferta contro il Lecce. Il giocatore ha recuperato dall’infortunio rimediato in Nazionale ed è Tornato ad allenarsi in gruppo, tanto che ha potuto far parte della lista dei convocati. Tuttavia, non ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023): Idie le ultime notizie su Victorin vista del match contro il. Ilscenderà in campo domani per la partita contro il, in trasferta. Dopo la sconfitta subita contro il Milan, in una partita che ha deluso i tifosi, i partenopei cercano di reagire. Lucianoha diramato l’elenco deiper la partita e una buona notizia arriva dall’infermeria: Mathias, terzino sinistro, è stato convocato per la trasferta contro il. Il giocatore ha recuperato dall’infortunio rimediato in Nazionale ed èto ad allenarsi in gruppo, tanto che ha potuto far parte della lista dei. Tuttavia, non ...

I convocati di Luciano Spalletti per la sfida contro il Lecce Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Lecce, in programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero, ecco l'elenco completo dal sito ufficiale del Napoli: GOLLINI Pierluigi MARFELLA Davide MERET Alex BERESZYNSKI Bartosz DI LORENZO