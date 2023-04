Lecce-Napoli, buone notizie per Spalletti: torna a disposizione! (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Napoli è al lavoro prima della partenza prevista in giornata verso la Puglia per la partita di domani contro il Lecce. Luciano Spalletti a disposizione ha avuto tutta la rosa tranne Osimhen che ha continuato la sua attività personalizzata. Sorriso dunque per l’allenatore toscano che recupera invece Mathias Oliveira. FOTO: SSC NapoliCondizioni Olivera Di seguito quanto riportato dalla SSC Napoli sul report dell’allenamento odierno: La squadra ha svolto la seduta odierna all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno preparato il match contro il Lecce in programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare valido per la 29ª giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con prima fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilè al lavoro prima della partenza prevista in giornata verso la Puglia per la partita di domani contro il. Lucianoa disposizione ha avuto tutta la rosa tranne Osimhen che ha continuato la sua attività personalizzata. Sorriso dunque per l’allenatore toscano che recupera invece Mathias Oliveira. FOTO: SSCCondizioni Olivera Di seguito quanto riportato dalla SSCsul report dell’allenamento odierno: La squadra ha svolto la seduta odierna all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno preparato il match contro ilin programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare valido per la 29ª giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con prima fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti su #Osimhen - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - infoitsport : Lecce-Napoli, buone notizie per Spalletti: torna a disposizione! - NapoliAddict : Lecce-Napoli, buone notizie per Spalletti: torna a disposizione! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio N… -