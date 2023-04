Lecce, i convocati per il Napoli: la scelta su Umtiti (Di giovedì 6 aprile 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro l’Empoli Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro il Napoli. Tornano a disposizione Umtiti e Maleh dopo la squalifica, mentre salterà un turno Blin. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti. Centrocampisti: Askildsen, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Marco Baroni, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro l’Empoli Marco Baroni, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro il. Tornano a disposizionee Maleh dopo la squalifica, mentre salterà un turno Blin. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia,. Centrocampisti: Askildsen, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio: Baroni "Col Napoli voglio un Lecce sereno, conta la prestazione"

Dubbi di formazione per il tecnico dei salentini: "Qualche cambiamento potrebbe esserci" LECCE (ITALPRESS) ... Oggi non c'era ma è convocato. Siamo consapevoli che bisogna portare dalla nostra parte ...

Dìa libre mañana!

Spalletti nella conferenza pre Lecce-Napoli spiega le motivazioni del 4-0 subito contro il Milan, togliendo meriti ai rossoneri: convocato Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport e tifoso ...