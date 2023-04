Lecce | Baroni | Cercheremo di affrontare il Napoli con forza e compattezza

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il, queste le sue parole: Calendario sfavorevole, con due gare ravvicinate (lunedì il posticipo, domani anticipo, ndr)."Sì, ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Noi, con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte cercando di concretizzare le situazioni create". Dopo la partita con il Sassuolo lei disse che, probabilmente, si stesse parlando troppo del. Forse si è perso il contatto con la realtà. È così?"La squadra anche durante questi risultati negativi, ha sempre mantenuto la giusta. Alcune di queste sconfitte sono arrivate, vedi col Sassuolo, ...

Queste le probabili formazioni:(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; ...Alla vigilia della partita contro la capolista, parla l'allenatore dei salentini. Tornano Umtiti e Maleh. Possibili diversi ...Mg Milano 05/03/2023 - campionato di calcio serie A / Inter -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: MarcoL'allenatore del, Marco, ha presentato in conferenza ...

Lecce-Napoli, Baroni: "Dentro forze fresche, un occhio alle diffide" Fantacalcio ®

Il Lecce si prepara allo scontro contro il Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A: i convocati di Baroni La corsa in Serie A procede a ritmi sfrenati e domani andrà in scena il match ...Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Lecce Marco Baroni alla vigilia del match contro il Napoli capolista al Via del Mare. Le recenti sconfitte non preoccupano, perché “la squadra anche ...