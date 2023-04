Le prime parole di Aurora Ramazzotti sul post parto: “Volevo rompere il silenzio…” (Di giovedì 6 aprile 2023) Solo pochi giorni fa Aurora Ramazzotti sembrava essere intenzionata a prendersi una pausa dai social per godersi il suo bambino, Cesare, venuto alla luce il 30 marzo 2023 a Sorengo, in Svizzera, nella stessa clinica dove sono nate le due sorelle, Sole e Celeste. E invece, ora è lei stessa a volersi confidare con i follower, come ha fatto durante tutta la gravidanza, e a svelare come stia vivendo i suoi primi giorni da mamma. “Amici, Volevo rompere il silenzio con questo look di sei gironi post partum. Va tutto benissimo, stiamo bene e ci stiamo adattando. Il bambino fa quello che deve fare: mangia, dorme e fa tanta ca... – sono state le sue parole caratterizzate da quel tocco di ironia che da sempre la contraddistingue – È tutto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 6 aprile 2023) Solo pochi giorni fasembrava essere intenzionata a prendersi una pausa dai social per godersi il suo bambino, Cesare, venuto alla luce il 30 marzo 2023 a Sorengo, in Svizzera, nella stessa clinica dove sono nate le due sorelle, Sole e Celeste. E invece, ora è lei stessa a volersi confidare con i follower, come ha fatto durante tutta la gravidanza, e a svelare come stia vivendo i suoi primi giorni da mamma. “Amici,il silenzio con questo look di sei gironipartum. Va tutto benissimo, stiamo bene e ci stiamo adattando. Il bambino fa quello che deve fare: mangia, dorme e fa tanta ca... – sono state le suecaratterizzate da quel tocco di ironia che da sempre la contraddistingue – È tutto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono ...

