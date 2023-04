Le prime crepe sull’Ucraina: contestato Zelensky (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la visita alla Casa Bianca dello scorso dicembre ed il tour europeo che lo ha visto prendere parola al Parlamento Europeo, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si è recato in Polonia, dove ha incontrato il primo ministro Mateusz Morawiecki e l’omologo Andrzej Duda. Varsavia è stata tra le principali sostenitrici della causa di Kiev in questo anno di guerra, tra le prime anche ad aver accolto milioni di rifugiati ucraini, oltre ad aver espresso il proprio via libera per l’addestramento delle truppe della resistenza circa l’utilizzo dei carri armati e dei caccia occidentali. Oggi, Zelensky non ha solo rinnovato la propria gratitudine per il supporto ottenuto, ma ha ribadito la necessità di un ulteriore sostegno militare dell’alleanza atlantica, con l’invio necessario di nuove armi e munizioni. Mentre sul campo di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la visita alla Casa Bianca dello scorso dicembre ed il tour europeo che lo ha visto prendere parola al Parlamento Europeo, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, si è recato in Polonia, dove ha incontrato il primo ministro Mateusz Morawiecki e l’omologo Andrzej Duda. Varsavia è stata tra le principali sostenitrici della causa di Kiev in questo anno di guerra, tra leanche ad aver accolto milioni di rifugiati ucraini, oltre ad aver espresso il proprio via libera per l’addestramento delle truppe della resistenza circa l’utilizzo dei carri armati e dei caccia occidentali. Oggi,non ha solo rinnovato la propria gratitudine per il supporto ottenuto, ma ha ribadito la necessità di un ulteriore sostegno militare dell’alleanza atlantica, con l’invio necessario di nuove armi e munizioni. Mentre sul campo di ...

