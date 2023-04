Le possibili nuove cure della leucemia mielomonocitica

Leggi su agi

(Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "I pazienti con leucemia, specialmente se in avanti con gli anni, possono sperimentare conseguenze negative associate alla malattia. Spesso quindi si verificano complicanze che possono compromettere le condizioni dei soggetti in cura". Lo ha spiegato all'AGI Fabrizio Pane, professore ordinario di Ematologia e Direttore di Ematologia e Trapianti presso l'Università Federico II di Napoli e ricercatore presso l'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (AIL), in riferimento ai tumori ematologici come quello che ha colpito Silvio Berlusconi. "Attualmente conosciamo moltissime tipologie di leucemie e neoplasie del sangue, che si differenziano per incidenza, epidemiologia, diagnosi, prognosi e cura", dice Pane. "In generale sappiamo che le forme acute tendono a essere meno responsive ai trattamenti, specialmente nelle persone anziane, la cui efficienza di rigenerazione ...