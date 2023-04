Le plusvalenze coinvolgono anche Roma e Lazio | i dettagli

(Di giovedì 6 aprile 2023) La, laedla “vecchia” Salernitana sarebbero coinvolte e quindi sotto inchiesta per dellesospette in ambito di calciomercato, commesse probabilmente nell’arco di cinque stagioni, precisamente dal 2017 al 2022. Infatti, la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi dei rispettivi club, sequestrando dei documenti. Al momento non sarebbe chiaro il contenuto dei documenti e nemmeno se ci siano delle intercettazioni a riguardo. Nel registro degli indagati della Procura di Tivoli ci sono Claudio Lotito, Marco Moschini, Marco Cavaliere, Igli Tare, Luciano Corradi, Ugo Marchetti ed Angel Fabiani per la; Mentre per lasono coinvolti James Pallotta, Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Umberto Gandini, Mauro Baldissoni e Guido Fienga. Oltre a Pietro Berardi, ...

Nella giornata di ieri c'è stato il mandato di perquisizione da parte della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. L'accusa per i giallorossi è di false comunicazioni sociali e di ...Abbiamo consegnato tutta la documentazione richiesta, relativa a queste fatture e ai calciatori coinvolti, i contratti ... Avete detto tutti che tutto il sistema funzionava con le plusvalenze e che ...