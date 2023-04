Le parole stonate di Calenda su Berlusconi. FI: "Chieda scusa" (Di giovedì 6 aprile 2023) Commento fuori luogo di Carlo Calenda nei confronti di Silvio Berlusconi. Scoppia la polemica in Forza Italia: "Politico improvvisato" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Commento fuori luogo di Carlonei confronti di Silvio. Scoppia la polemica in Forza Italia: "Politico improvvisato"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... groumarx55 : @JohannesBuckler Le parole di una Grande Donna come Margherita Hack, che @JohannesBuckler ha riportato, suonano sto… - PriaroneDaniela : @Stefyeli24 Sinceramente da Oriele non me la sono presa... quando si discute si dicono parole un po' stonate...ma ben vengano le litigate -