Le parole di Bebe Vio che presenta le sue nuove mani bioniche

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 6 aprile 2023)Vio, 26 anni, ha mostrato con un post sui suoi canali social le sueprotesi con dita articolate e pollice opponibile, create per lei dall’azienda Ottobock. La campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto non ha nascosto la sua felicità e il suo entusiasmo nel mostrare ai suoi fan le sue. Nel post condiviso su Instagram ha condiviso foto e anche un video in cui le prova. “Non vedo l’ora di provare a fare tutti i gesti con le mie”, ha scrittoVio, corredando il post di emoticon di gesti come l’ok, il pollice in sù, la V di vittoria e tante altre. L’atleta ha poi ringraziato l’azienda Ottobock per aver realizzato le sue fantastiche...