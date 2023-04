Le osservazioni di OpenAI sul trattamento dei dati personali che ricalcano le eccezioni del Garante della Privacy (Di giovedì 6 aprile 2023) Non del tutto casualmente, a quanto pare, OpenAI – l’azienda che ha sviluppato ChatGPT e che ne sta seguendo da molto vicino l’evoluzione – ha pubblicato, qualche ora prima dell’incontro con il Garante della Privacy italiano che si è svolto nella tarda serata di ieri, una sorta di vademecum che indica quali sono le pratiche seguite dall’azienda in termini di sicurezza per rendere più controllato il processo evolutivo dell’intelligenza artificiale. I punti indicati all’interno del documento, firmato dagli ideatori di Open AI, ricalcano in molte parti le criticità che erano state sollevate dall’autorità italiana (che avevano avuto un effetto a cascata anche su altre autorità nel resto del mondo). E hanno cercato di fornire delle risposte rassicuranti, ancor prima di quelle più fattuali che sono emerse ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 aprile 2023) Non del tutto casualmente, a quanto pare,– l’azienda che ha sviluppato ChatGPT e che ne sta seguendo da molto vicino l’evoluzione – ha pubblicato, qualche ora prima dell’incontro con ilitaliano che si è svolto nella tarda serata di ieri, una sorta di vademecum che indica quali sono le pratiche seguite dall’azienda in termini di sicurezza per rendere più controllato il processo evolutivo dell’intelligenza artificiale. I punti indicati all’interno del documento, firmato dagli ideatori di Open AI,in molte parti le criticità che erano state sollevate dall’autorità italiana (che avevano avuto un effetto a cascata anche su altre autorità nel resto del mondo). E hanno cercato di fornire delle risposte rassicuranti, ancor prima di quelle più fattuali che sono emerse ...

