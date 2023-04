Le novità sulle condizioni di Berlusconi | potrebbe avere la leucemia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi, presidente del Monza ed ex patron del Milan, è ricoverato da mercoledì 5 aprile in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo il Corriere della Sera, l'ex premier sarebbe affetto dalla malattia del sangue (che avrebbe causato anche il ricovero precedente) e la polmonite di cui si è parlato è solo una conseguenza che complica il quadro clinico di Berlusconi.