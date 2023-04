«Le lacrime della Madonna di Trevignano? Sangue di maiale», parte la denuncia contro la “veggente” (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci potrebbe essere del semplice Sangue di maiale dietro il “miracolo” che ogni terza domenica del mese, da sette anni a questa parte, attira centinaia di curiosi a Trevignano Romano, sopra il lago di Bracciano. Oggi un investigatore privato ha presentato un esposto contro Gisella Cardia, la sedicente veggente che custodisce la statua della Madonna che – una volta al mese – piange Sangue. La donna, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, è una ex imprenditrice di 53 anni, che – spiega Il Messaggero – nel 2013 è stata condannata a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Dopo aver scontato la pena (poi sospesa), Scarpulla racconta di essersi messa in viaggio verso Medugorje, quando a un certo punto la statuetta ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci potrebbe essere del semplicedidietro il “miracolo” che ogni terza domenica del mese, da sette anni a questa, attira centinaia di curiosi aRomano, sopra il lago di Bracciano. Oggi un investigatore privato ha presentato un espostoGisella Cardia, la sedicenteche custodisce la statuache – una volta al mese – piange. La donna, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, è una ex imprenditrice di 53 anni, che – spiega Il Messaggero – nel 2013 è stata condannata a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Dopo aver scontato la pena (poi sospesa), Scarpulla racconta di essersi messa in viaggio verso Medugorje, quando a un certo punto la statuetta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : 7 righe di ovvietà. Questo è quello che le conclusioni del Consiglio Europeo dedicano al tema delle migrazioni, fi… - BenitoAtos : RT @DarkLadyMouse: In base alle indagini, le lacrime della Madonna di Trevignano sarebbero compatibili con sangue di maiale. Come faccio a… - ZeniaConfusa : RT @stacce2021: Pezzi di bastone, pezzi di carota Pezzi di salario contro pezzi d'idiota Pezzi di fame, pezzi di immigrazione Pezzi di lacr… - z_zodya : RT @DarkLadyMouse: In base alle indagini, le lacrime della Madonna di Trevignano sarebbero compatibili con sangue di maiale. Come faccio a… - Bufalenet : Secondo quanto riportato dalla trasmissione, le lacrime della #Madonna di #Trevignano erano #sangue di #maiale, get… -